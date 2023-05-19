"Seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak mı 2023? 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı dağıtılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdi. Peki, seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak mı 2023? 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı dağıtılacak mı?