Seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak mı 2023? 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı dağıtılacak mı?
"Seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdi. Peki, seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak mı 2023? 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı dağıtılacak mı?
"Seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak mı 2023? 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı dağıtılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdi. Peki, seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak mı 2023? 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı dağıtılacak mı?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar verdi.
Kurul, bugünkü toplantısında, AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel'in, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvurusunu karara bağladı.
Başvuruyu inceleyen Kurul, talebi kabul ederek, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.
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- Seçmen kağıtları yeniden dağıtılacak mı 2023? 28 Mayıs 2. tur seçimlerinde seçmen kağıdı dağıtılacak mı?
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