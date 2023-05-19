Endonezyalı yetim öğrenciler Başkan Erdoğan için dua ediyor! "Onun zaferi bizim zaferimizdir"

"MAZLUM COĞRAFYA YENİDEN DEVLET BAŞKANI OLMASINI BEKLİYOR"

Yetimlerin bu duruşunun aslında 28 Mayıs seçimlerinin sadece Türkiye'nin değil, İslam coğrafyasını da ilgilendirdiğini belirten Küçük hem mazlum halkların seçimlerin sonucunu dört gözle beklediğini hem de İslam coğrafyasında FETÖ ile mücadelede için seçimlerin önem arz ettiğini ifade etti. Asya bölgesi için de Türkiye'deki 28 Mayıs seçimlerinin bu noktada önemli olduğuna vurgulayan Küçük, İslam dünyasının en büyük nüfusuna sahip olan ülkelerden biri olan Endonezya'da FETÖ ile mücadele için ilk olarak halkının bu konuda bilinçlenmesini sağlamak için hareket ettiklerini belirtti.

Ayrıca Küçük, 28 Mayıs seçimlerinin Asya bölgesindeki önemine değinerek "Ülkemizdeki seçimin mazlum coğrafyalar için önemi tam da bu noktada başlıyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı veren el olma düsturu nedeniyle de yetimler ve sefaletin sürdüğü mazlum coğrafya, Recep Tayyip Erdoğan'ın dört gözle yeniden mazlum coğrafyanın lideri olarak devlet başkanlığı koltuğuna oturmasını bekliyor" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Endonezya Sufi Ulema Meclisi (DUTİ) ve tüm Asya ülkelerinde faaliyet gösteren Asya Sufi Ulema Meclisi'nin (DUTA) yayımladığı ortak fetvada, FETÖ'nün tüm dünyada yaptığı faaliyetlerin ve bu faaliyetlere katılmanın haram olduğunu 2018 yılında açıklamıştı. Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük ise yapılan çalışmalarla ilgili şunları açıkladı:

"Endonezya ve Malezya bizim kalbimiz. Bizim ilk çalışmamız ise Asya Sufi Ulema Meclisi ulemasıyla beraber ortak hareketimizle 'FETÖ haramdır' belgesini yayınlamakla başladı. Biz 2018'de de Endonezya'da 13-14 ülkenin katılımıyla FETÖ'yü protesto eden bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın esası da şuydu: Özellikle Birleşmiş Milletlere STK'lar olarak FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, bölücülük yaptığını, sinsice devletlerin önemli birimlerine sızarak o ülkelerde huzuru, sükûneti, ayrışmayı ortaya koyup bölünmeye sebep verdiği için terör örgütü faaliyeti yapan bir örgüt olarak tanımlanması gerektiği yönünde ciddi çalışma başlattık. 'FETÖ haramdır' belgesi yayınlandıktan sonra Asya Sufi Ulema Meclisi heyetini Türkiye'ye getirdik, Beştepe'de ağırladık. Kamuoyuna demeçler verildi. Ve verdiğimiz startla beraber o bölgede FETÖ mücadelesinin ilk meşalesini yakmış olduk."