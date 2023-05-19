Sandık görevlisi ücretleri ne zaman verilecek? SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! Hesaba yatacağı tarih...
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler sandık görevlisi ücretlerine çevrildi. Milyonlarca seçmenin katılım sağladığı genel seçimlerde sandık başında görev alanlar, ücretlerin hesaba yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatar? İşte, tarihi...
Genel seçimlerin tamamlanmasının ardından sandık görevlisi ücretleri araştırma konusu oldu. Sandık başında görevli kişiler, sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, "Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak, müşahitler para alacak mı?" İşte 2023 sandık görevlisi ücretlerinin hesaba yatacağı tarih...
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ YATTI MI?
Seçim görevi olarak da bilinen sandık görevlisi ücretleri 18 Mayıs itibariyle henüz hesaplara yatırılmadı. Yüksek Seçim Kurulu, 6 asıl, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşan seçim kurulu ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. İlk turda ve ikinci turda görev yapacak kamu kurumu çalışanlarının alacağı sandık görevlisi ücretlerinin ikinci turdan sonra yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ve duyuru geldiğinde detaylar eklenecektir.
PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?
İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.
*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.
2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.
2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.
2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;
Başkan ve Üyeler: 261,00 TL
Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL
MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?
Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım – döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.
Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır.
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