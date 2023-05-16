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Meclis'te en yaygın isimler Mehmet ve Mustafa oldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Meclis’te en yaygın isimler Mehmet ve Mustafa oldu!

Türkiye genelinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Milletvekili genel seçimleri sonucu oluşan 28'inci Dönem Parlamentosunda en yaygın iki isim Mehmet ve Mustafa olarak sıralandı.

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