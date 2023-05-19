Bakan Çavuşoğlu'dan Almanya'daki Türk acenteye kundaklama girişimine tepki! "Almanya'nın bu konularda sicili temiz değil"
Almanya'nın Stuttgart şehrinde bulunan bir Türk seyahat acentesine kundaklama girişiminde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'ya tepki göstererek, "Almanya'nın bu konularda sicili temiz değil" dedi.
Alanya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Stutgart kentindeki Türk seyahat acentesine kundaklama girişimine ilişkin açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarında yer alan satır başları:
"ALMANYA'NIN BU KONULARDA SİCİLİ TEMİZ DEĞİL"
"Bugün Stuttgart'ta bulunan bir Türk seyahat acentesine kundaklama girişiminde bulunulmuştur. Olayda yalnızca maddi zarar meydana gelmiştir. Aradım, geçmiş olsun dedim. 'Devletimiz yanında' dedik. 'Şikayette bulundunuz mu' diye sorduk, takipçisi olacağımızı söyledim. Vatandaş şunu söyledi, burası çok önemli; 'Sayın Bakanım, ben bunlara güvenmiyorum ki. Bugüne kadar bize yönelik PKK'nın, özellikle ırkçıların saldırılarının hangisinin hesabı soruldu. Hangisi aydınlatıldı, o yüzden güvenmiyorum bunlara' dedi. Gerçekten de öyle. Kaç ırkçı saldırı oldu, camilere saldırı oldu. Vatandaşlarımızı taradılar, öldürdüler. Hiçbirisi aydınlatılmıyor. Benim Almanya karşıtlığım yok ama Almanya'nın bu konularda maalesef sicili temiz değil" diye konuştu.
Stuttgart Başkonsolosluğunun gerekli girişimlerde bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Alman polisi ile irtibata geçildi. Anılan başkonsolosluğumuz ayrıca mağdur vatandaşımızla temas halinde" dedi.
'BİZ BU YAPTIRIMLARA KATILMADIK'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerle bir araya geldi. Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'ne (ALGC) ziyarette bulunan Çavuşoğlu'nu Küresel Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ALGC Başkanı Ferit Kesen ile cemiyet yönetim kurulu karşıladı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Japonya'nın Hiroşima kentinde bugün başlayan G7 Liderler Zirvesi'nde üye ülkelerin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını değerlendirdi. Türkiye olarak tek taraflı yaptırımları doğru bulmadıklarını belirten Çavuşoğlu, "Tek taraflı yaptırımları doğru bulmuyoruz, kime olursa olsun. Elbette bu karar G7 ülkelerine aittir, Avrupa Birliği'nin de kararları var. ABD'nin de yaptırım kararları var. Biz bu yaptırımlara katılmadık, katılmayı da düşünmüyoruz. Çünkü yaptırımlarla sorunu çözeceğimize inanmıyoruz. Bir de herkes birbirine haklı ya da haksız yaptırım uyguluyor. Bir tek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla uygulanan yaptırımlara biz dahil oluyoruz. Gerek terör örgütleri gerekse ülkeler kim olursa olsun. Neticede bir meşruiyetin olması lazım" dedi.
'YANLIŞA YANLIŞ DİYORUZ'
Türkiye'nin ayrı bir politika güttüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Diğer taraftan biz Türkiye olarak yaptırımlara dahil olursak, arabuluculuk ve dünyadaki şu anda denge politikamızla saygın konumumuzu kaybederiz. Bunun Türkiye olarak bize bir faydası yok. İşte, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya karşı ya da diğer parti ortaklarının da aynı şekilde, bazılarının ifadesi olmuştu, 'Yaptırımlara katılacağız' demesinden sonra Türkiye'ye gelen, Antalya'ya gelen Rus turist sayısında ciddi bir düşüş oldu. Yani bir söylem bile bizi etkiliyor. Bizim çıkarımıza değil ki. Bize ne faydası var? Tarım ihracatı bakımından faydası var mı, yok. Gaz konusunda yüzde 45'ini Rusya'dan alıyoruz. Biz Rusya'ya doğruları söylüyoruz. Yanlışa yanlış diyoruz, doğruya doğru diyoruz. Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü tanıyoruz, Kırım'ın illegal ilhakını tanımıyoruz. Ukrayna'ya saldırısı konusunda tüm dünya ile beraber çıkan kararlarda bizim de imzamız var ama bunları söylerken ben neden kavga edeyim. İki taraf ile de eşit şekilde görüşmem gerekiyor" diye konuştu.
'KİMSEYE ŞİRİN GÖRÜNME KAYGIMIZ YOK'
Türkiye'nin arabulucu yapısının en doğru yaklaşım olduğunu ifade eden Çavuşoğlu şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız bugün özellikle NATO içerisinde ve dünyada her iki tarafla da eşit şekilde görüşebilen ve de netice alabilen tek liderdir. İşte, iki gün önce tahıl anlaşmasının uzatıldığını Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Neden Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ediyor çünkü başından beri bunun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye, Türk diplomasisi. Askerlerimiz, bizler, hep beraber. Şimdi esir takası oluyor, Türkiye bunu başarıyor. Zaporijya Nükleer Santrali konusunda görüşmeler Türkiye'nin arabuluculuğu ve ev sahipliğinde oluyor. Yani böyle bir zamanda bizim yaptırımlara katılmamızın bize ne faydası var? Tam tersine zararı var. Birilerine şirin görünme gibi bir derdimiz yok bizim, olmamalı. Bizim kendi ülkemizin bağımsızlığı, egemenliği bu anlamda ve de halkımızın refahı, ülkemizin çıkarı bu bizim önceliğimiz olması lazım. Kimseye şirin görünme ne de kiminle müttefiksin deme gibi bir kaygımızın olmaması lazım. Bunlar sadece kulağa hoş gelir ama karın doyurmaz. Ülkemize zarar verecek adımlara biz katılmıyoruz."
Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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