Bakan Çavuşoğlu'dan Almanya'daki Türk acenteye kundaklama girişimine tepki! "Almanya'nın bu konularda sicili temiz değil"

'KİMSEYE ŞİRİN GÖRÜNME KAYGIMIZ YOK'

Türkiye'nin arabulucu yapısının en doğru yaklaşım olduğunu ifade eden Çavuşoğlu şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız bugün özellikle NATO içerisinde ve dünyada her iki tarafla da eşit şekilde görüşebilen ve de netice alabilen tek liderdir. İşte, iki gün önce tahıl anlaşmasının uzatıldığını Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiler. Neden Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ediyor çünkü başından beri bunun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye, Türk diplomasisi. Askerlerimiz, bizler, hep beraber. Şimdi esir takası oluyor, Türkiye bunu başarıyor. Zaporijya Nükleer Santrali konusunda görüşmeler Türkiye'nin arabuluculuğu ve ev sahipliğinde oluyor. Yani böyle bir zamanda bizim yaptırımlara katılmamızın bize ne faydası var? Tam tersine zararı var. Birilerine şirin görünme gibi bir derdimiz yok bizim, olmamalı. Bizim kendi ülkemizin bağımsızlığı, egemenliği bu anlamda ve de halkımızın refahı, ülkemizin çıkarı bu bizim önceliğimiz olması lazım. Kimseye şirin görünme ne de kiminle müttefiksin deme gibi bir kaygımızın olmaması lazım. Bunlar sadece kulağa hoş gelir ama karın doyurmaz. Ülkemize zarar verecek adımlara biz katılmıyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.