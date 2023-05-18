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Ulusal Staj Programı’ndan sunulan staj imkanı ilk ayda rekor sayıya ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2023
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Ulusal Staj Programı’ndan sunulan staj imkanı ilk ayda rekor sayıya ulaştı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üç yıldır başarı ile yürütülen Ulusal Staj Programı’nda 407.319 öğrencinin yer aldığı stajyer havuzu 13 Nisan itibarıyla işverenlerin erişimine açıldı.

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