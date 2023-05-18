Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL? Memurlara kira yardımı kimlere, hangi illerde verilecek?
"Memurlara kira desteği verilecek mi, ne kadar?" sorusu son dakika açıklamasının ardından araştırılmaya başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kira zammına değinerek yeni bir planlamayı duyurdu. Peki, Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL?
"Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL?" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası gündeme getirildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, memurlara kira desteği ile ilgili yeni bir planlamayı duyurdu. Peki, Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
MEMURLARA KİRA YARDIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
14 Mayıs seçimleri sonrası Antalya'dan milletvekili seçilen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da bir otelde Cumhur İttifakı'na üye parti temsilcilerinin yer aldığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sorunlara ve planlamalara değinen Çavuşoğlu'nun gündeminde fahiş kira zammı vardı.
Çavuşoğlu kira düzenlemeleri hakkında yaptığı açıklamada büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı yapılacağını duyurdu.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KİRA DESTEĞİ AÇIKLAMASI!
Antalya'ya son 21 yılda 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımı yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Kampanya sürecinde hemşehrilerimizle buluşmalarımızda talep ve sorunları da dinleme, gözlemleme fırsatımız oldu. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın en çok dile getirdiği önemli iki sorunu çözmek için Cumhur İttifakı olarak çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan ilki Antalya'mızdaki fahiş kira artışları.
Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece yaşanan krizlerin sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Bu ahlaki de değil, insani de değil. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız.
Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız. İkinci konu da bazı ilçelerimizin tarım teşviklerinden mevzuattaki hükümler nedeniyle faydalanamamış olması.
Tarım Bakanlığımızla bunu görüşerek hemen bir çalışmaya başladık. En kısa sürede sonuç alarak Antalya'mızın batısından doğusuna her ilçemizin eşit istifadesine sunacağız."
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