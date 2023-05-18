AK Parti'den Belçikalı Bakan Demir'in küstah çıkışına sert tepki: Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki gösterirken, 'Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir.' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Belçikalı Bakan Zuhal Demir'e tepki gösterirken, 'Cumhurbaşkanımıza oy verdiği için yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını ellerinden almayı önerecek kadar izan ve ölçüyü kaybettiler. Bunu bir AB ülkesinde bakan olmuş bir kişi söylüyor. Takdiri size bırakıyorum. Buna en güzel cevabı yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız verecektir.' ifadelerini kullandı.
ÇELİK: VATANDAŞLARIMIZ BU ÇARPIK ZİHNİYETE CEVABI SANDIKTA VERECEKTİR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:
Belçikalı Bakan Zuhal Demir, Cumhurbaşkanımıza oy vermiş yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hedef almış. Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. AB ülkesinde bakan olmuş birinin, Avrupa faşistlerinin dilini kullanması vahimdir.
Tüm vatandaşlarımız çok yakında bu çarpık zihniyete cevabı bir kere daha sandıkta verecektir. Cumhurbaşkanımızın bu çarpık zihniyetle mücadelesini iyi bilen vatandaşlarımız, daha güçlü şekilde Cumhurbaşkanımıza destek vererek bu zihniyete de hakettiği dersi verecektir.
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