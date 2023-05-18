CHP’de koltuk yarışı alevlendi! Yeni savaşın adı Genel Başkanlık! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Sarıgül…

CHP KULİSLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SÖYLENTİSİ İLE ÇALKALANIYOR

CHP kulislerinde, TBMM'de azınlıkta kalınması ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muhtemelen kaybedileceğinin anlaşılmasından sonra Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin Haziran sonunda Olağanüstü Genel Kurul için harekete geçtiği ve bunun için Ankara Congresium'dan uygun tarihler hakkında bilgi aldığı konuşuluyor. Olağanüstü Genel Kurul için tarihlerin belirlenmesi sürecini ise Kılıçdaroğlu'na yakın olan Erdoğan Toprak'ın yönettiği, Tuncay Özkan'a ise süreçte aktif görev aldığı Ankara gündemindeki konulardan.

Seçimin ilk turundaki yenilgilerine rağmen Erdoğan Toprak'ın, Kılıçdaroğlu'na "%45 oy aldık. Bu CHP tarihindeki en yüksek oydur. Böyle bir oy almış kişinin CHP Genel Başkanlığını bırakması hiçbir şekilde doğru değil." dediği konuşuluyor.