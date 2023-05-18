CHP'de koltuk yarışı alevlendi! Yeni savaşın adı Genel Başkanlık! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Sarıgül…
Türkiye genelinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Yoğun katılımla yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakiplerine büyük fark attı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak aşağıya doğru tüm ortaklarının, içeride ve dışarıda destekçisi olan örgüt ve lobilerin ağır bir yenilgi alırken, CHP içindeki koltuk yarışı alevlendi. Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda gözü olduğu bilinen Ekrem İmamoğlu'nun yanısıra kervana CHP listelerinden vekil olan Mustafa Sarıgül ve Gürsel Tekin de katıldı.
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de yeni savaşın adı Genel Başkanlık. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen tarihi seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranına ulaştı.
Kılıçdaroğlu %44.88 oranında oy alırken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17'de kaldı. Öte yandan FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında oy aldı.
Seçimi Başkan Erdoğan açık ara önde tamamlasa da 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Millet 28 Mayıs'ta iradesini bir kez daha sandığa yansıtarak ikinci yüzyıl için kararını verecek.
CHP KULİSLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SÖYLENTİSİ İLE ÇALKALANIYOR
CHP kulislerinde, TBMM'de azınlıkta kalınması ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muhtemelen kaybedileceğinin anlaşılmasından sonra Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin Haziran sonunda Olağanüstü Genel Kurul için harekete geçtiği ve bunun için Ankara Congresium'dan uygun tarihler hakkında bilgi aldığı konuşuluyor. Olağanüstü Genel Kurul için tarihlerin belirlenmesi sürecini ise Kılıçdaroğlu'na yakın olan Erdoğan Toprak'ın yönettiği, Tuncay Özkan'a ise süreçte aktif görev aldığı Ankara gündemindeki konulardan.
Seçimin ilk turundaki yenilgilerine rağmen Erdoğan Toprak'ın, Kılıçdaroğlu'na "%45 oy aldık. Bu CHP tarihindeki en yüksek oydur. Böyle bir oy almış kişinin CHP Genel Başkanlığını bırakması hiçbir şekilde doğru değil." dediği konuşuluyor.
PARTİ KARIŞTI BAŞKANLIK SAVAŞI KIZIŞTI
Kılıçdaroğlu hezimeti Onursal Adıgüzel, Akan Abdula gibi isimlere fatura etmeye çalışarak yolları ayırsa da Genel Başkanlık savaşı açıktan yaşanır hale geldi.
EKREM İMAMOĞLU CHP GENEL BAŞKANLIĞINA HAZIRLANIYOR
Erdoğan Toprak'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği bilgiler arasında Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı için ciddi bir faaliyet yürüttüğü de yer alıyor. İmamoğlu'nun bu faaliyetlerinde rol oynayan kritik isimlerden birisi ise Murat Ongun. Ongun'un organizasyonuyla troller ve basın yoluyla Kılıçdaroğlu'na karşı bir kampanya düzenleneceği dile getiriliyor. Nitekim yakın tarihte yapılan Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak aleyhindeki basın kampanyalarından sonra, hedefin Kemal Kılıçdaroğlu olacağı söyleniyor. Bunun için Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin ikinci turundaki mağlubiyeti bekleniyor. Murat Ongun'a bağlı trollerin ve basının, seçim sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı bir kampanya ile Kılıçdaroğlu'nu istifaya zorlaması planlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Genel Başkanlığına oynamak için ciddi bir bütçe ayırdığı da biliniyor.
Ekrem İmamoğlu'na karşı CHP içerisinde olumsuz bir bakış söz konusu. Özellikle İyi Parti ve Meral Akşener ile olan yakınlığı CHP'liler tarafından oldukça tepki çekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretini fırsat bilerek, Meral Akşener ile birlikte Saraçhane mitingini düzenlediği günden beri aleni şekilde Kılıçdaroğlu'na alternatif bir siyaset takip ediyor. CHP içerisinde "Ekrem İmamoğlu bizim belediye başkanımız mı yoksa Akşener'in mi?" soruları soruluyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN EN BÜYÜK FİNANSÖRÜ BATTAL İLGEZDİ
Erdoğan Toprak, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile yaptığı görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun bu planlarını masaya yatırdı. Battal İlgezdi, Ekrem İmamoğlu'na karşı "dikkatli olunması gerektiğini" söylüyor. Ayrıca Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'na her türlü maddi desteğin kendisi tarafından verileceğini garantisini de veriyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ DA GÖZÜ KOLTUKTA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın da CHP Genel Başkanlığı için hazırlık yaptığı Erdoğan Toprak tarafından Kılıçdaroğlu'na bildirildi. Oğuz Kaan Salıcı, CHP Kongresi'ndeki delegelerle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra en çok görüşen isim olarak öne çıkıyor. Salıcı'nın CHP delegeleri üzerinde bir hakimiyeti olduğu ve gizliden CHP Genel Başkanlığı için zemin hazırladığı, yine iletilen bilgiler arasında. Ancak Salıcı'nın finans konusunda sıkıntılar yaşadığı ve finansal destek almak için bazı iş adamları ile görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.
BİR DİĞER ADAY DA GÜRSEL TEKİN
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine CHP Genel Başkanlığı için konuşulan isimlerden birisi de Gürsel Tekin. CHP Genel Başkanlığı için önceki dönemlerde de adı geçmiş olan Gürsel Tekin'in, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Kars'a görevlendirildiği ama CHP'nin en üst karar verici mekanizmasına karşı çıkarak İstanbul'da kalmaya devam ettiği daha sonra ise gelen tepkiler üzerine Kars görevlendirmesini kabul ettiğine dair açıklama yaptı ancak Gürsel Tekin'in Kars'a gidip gitmeyeceği giderse ne kadar kalacağı hala muamma.
MUSTAFA SARIGÜL DE GENEL BAŞKANLIK İÇİN ADAY
CHP'den Erzincan milletvekili adayı gösterilen ve seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün de CHP Genel Başkanlığı adaylığı için hazırlık yaptığı yine Ankara kulislerinde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun Sarigül için "uzak tutun" talimatı verdiği biliniyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUKTA KALMASI İÇİN TUNCAY ÖZKAN'IN YENİDEN GÜÇLENDİRİLMESİ İSTENDİ
Tüm bu süreçler Erdoğan Toprak tarafından sıkı takip edilerek an be an Kemal Kılıçdaroğlu'na anlatılıyor. Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan'ın zayıflamasından dolayı CHP'nin medya üzerindeki etkisini kaybettiğini ve CHP'nin eski zamanlardaki gibi basın üzerinde son derece etkin bir pozisyona geri dönmesi için Tuncay Özkan'ın CHP üst yönetiminde denkleme aktif olarak yeniden girmesi gerektiğini dile getiriyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarın sağlık ocağı açık mı? 19 Mayıs Cuma günü hastaneler, aile hekimleri, eczaneler çalışıyor mu?
- FB-TS MAÇI CANLI İZLE | 18 Mayıs Perşembe Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi anlık, şifresiz, full HD, canlı seyret!
- 19 MAYIS İSTANBUL KONSERLER 2023 | Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, ücretsiz mi? Hangi sanatçılar çıkacak?
- 19 Mayıs anlam ve önemi | 19 Mayıs 1919'da ne oldu, neden kutlanır? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ne zaman ilan edildi?
- Demet Özdemir uyguladığı yöntemi söyledi! Güzelliğini ona borçlu! Cildini her akşam bu şekilde temizliyor...
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, duyuruldu mu? 102. Temel eğitim ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...
- ULUSAL STAJ PROGRAMI sonuçları ne zaman açıklanacak? Stajyer ücreti KAÇ TL oldu? 2023 Kariyer Kapısı Staj sonuç ekranı!
- Memurlara kira yardımı ne zaman verilecek, ne kadar, kaç TL? Memurlara kira yardımı kimlere, hangi illerde verilecek?
- Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yayın tarihi değişti mi, belli mi?
- O çıtırtılar gerçeği ortaya çıkardı! İncirle birlikte meğer onu da tüketiyormuşuz! İçinde en az bir ölü...
- Sandık görevlisi, müşahidi nasıl olunur? Sandık müşahidinin görevi nedir, ücret alır mı? Başvuru detayları...