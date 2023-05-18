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19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı 2023? 19 Mayıs Cuma Borsa İstanbul'da işlem yapılıyor mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023
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19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı 2023? 19 Mayıs Cuma Borsa İstanbul’da işlem yapılıyor mu?

"19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm yurtta büyük bir coşku ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak 19 Mayıs için hazırlıklar sürüyor. Peki, 19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı 2023? 19 Mayıs Cuma Borsa İstanbul'da işlem yapılıyor mu?

"19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı 2023? 19 Mayıs Cuma Borsa İstanbul'da işlem yapılıyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil statüsünde yer alan milli bayramlar arasında yer almaktadır. Peki, 19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı 2023? 19 Mayıs Cuma Borsa İstanbul'da işlem yapılıyor mu?

19 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Borsa İstanbul A.Ş.'nin takvimine göre 19 Mayıs'ta Pay Piyasası kapalı olacak. 19 Mayıs Cuma günü, Borçlanma Araçları Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gerçekleştirilemeyecek. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) ise seans işlemleri yapılabilecek.

Pay piyasasında, 19 Mayıs Cuma günü seans ve takas işlemi yapılmayacağı için 17 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen işlemlerin takası 20 Mayıs tarihinde; 18 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 23 Mayıs tarihinde olacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) 19 Mayıs Cuma günü takas ve teslimat işlemi yapılmayacağı için 18 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen ilişkin nakit takas işlemleri 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) ise 19 Mayıs Cuma günü normal seans işlemleri gerçekleştirilecek, fakat aynı gün gerçekleştirilen valörlü işlemlerin takası 20 Mayıs'ta tamamlanacak.

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