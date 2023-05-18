HDPKK'nın gölgesindeki Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! 20 dakika boyunca terör hakkında konuşup "PKK terör örgütüdür" diyemedi
14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın oldukça gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu, panikle 28 Mayıs stratejisini açıkladığı toplantıda PKK ile ilgili tek kelime edemedi. 7'li koalisyonun ortağı HDPKK'nın gölgesinde aldığı yenilgiye rağmen terör örgütünün adını bile ağzına almaya cesaret edemeyen Kılıçdaroğlu, kendince milliyetçi oyları alabilmek adına "mülteci karşıtı" söylemleri tekrarlamaktan başka bir şey diyemedi.
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile ilk turu birinci tamamlarken 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89'luk oy oranında kaldı.
ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,17'lik oy aldı.
İkinci tura kalan seçimin ardından gözler Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceğine çevrildi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinin ardından kamera karşısına geçti.
EZBERDEN ÖTEYE GİTMEYEN "MÜLTECİ KARŞITI" SÖYLEMLERLE OY DEVŞİRME ÇABASI
Sinan Oğan'ın oylarına talip olduğu açıkça görülen 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun panik hali bugünkü toplantısını da yansıdı. Seçimlerin 2. turu olan 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan ile arasındaki oy farkını manipüle etmek için türlü oyunlara kalkışan CHP yönetiminin yeni siyasi argümanı "mülteci karşıtlığı" oldu. Kılıçdaroğlu bugünkü konuşmasında "Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta." dedi.
20 DAKİKALIK TERÖR ÖRGÜTLERİ HAKKINDA YAPTIĞI KONUŞMASINDA "PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR" DİYEMEDİ
HDPKK'nın gölgesi altında 14 Mayıs seçimlerine giren Kılıçdaroğlu, halkın sandıkta verdiği cevaba rağmen teröristlerden vazgeçmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.
20 dakika boyunca teörr örgütleri hakkında konuşma yapan 7'linin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu "PKK terör örgütüdür" diyemeden bu konu hakkındaki konuşmasını sonlandırdı.
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