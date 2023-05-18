HDPKK'nın gölgesindeki Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı! 20 dakika boyunca terör hakkında konuşup "PKK terör örgütüdür" diyemedi

EZBERDEN ÖTEYE GİTMEYEN "MÜLTECİ KARŞITI" SÖYLEMLERLE OY DEVŞİRME ÇABASI

Sinan Oğan'ın oylarına talip olduğu açıkça görülen 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun panik hali bugünkü toplantısını da yansıdı. Seçimlerin 2. turu olan 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan ile arasındaki oy farkını manipüle etmek için türlü oyunlara kalkışan CHP yönetiminin yeni siyasi argümanı "mülteci karşıtlığı" oldu. Kılıçdaroğlu bugünkü konuşmasında "Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta." dedi.