18 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MHP'li Semih Yalçın: Kemal Kılıçdaroğlu milli iradenin tecellisi karşısında hiddete kapılmıştır

MHP'li Semih Yalçın: Kemal Kılıçdaroğlu milli iradenin tecellisi karşısında hiddete kapılmıştır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2023
ABONE OL
MHP’li Semih Yalçın: Kemal Kılıçdaroğlu milli iradenin tecellisi karşısında hiddete kapılmıştır

Türkiye genelinde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Yoğun katılımla yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakiplerine büyük fark attı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA