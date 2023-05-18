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CHP'li seçmen isyan etti: Seçmeni eşek gibi Kılıçdaroğlu'na oy vermeye mecbur bırakamazlar | Tespitleri gündem oldu

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Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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CHP’li seçmen isyan etti: Seçmeni eşek gibi Kılıçdaroğlu’na oy vermeye mecbur bırakamazlar | Tespitleri gündem oldu

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Başkan Recep Tayiyp Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Seçimler ikinci tura kalırken, sokağın nabzını tutmak için sokak röportajları yapılıyor. Bu röportajlardan biri ise sosyal medyada gündem oldu. Kendisini muhalif olarak tanımlayan ve sokak röportajında görüşlerini aktaran vatandaş, Kılıçdaroğlu'na ilk seçimde oy verdiğini ama bir daha oy vermeyeceğini ifade edip ikinci turda oyunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini açıkladı.

14 Mayıs'taki seçimlerde Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.

KILIÇDAROĞLU SEÇMENİ BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERECEK
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken sosyal medyada paylaşılan bir sokak röportajı milyonların duygularına tercüman oldu.

Röportajın başında sandığa gitmeyeceğini belirten CHP seçmeni, konuşmasının sonunda Başkan Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.

CHP'nin başını çektiği koalisyonun 3 seferdir farklı adayları kendilerine dayattıklarını belirten CHP'li seçmen, 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

İLK TURDAN KAYBEDECEKTİ GİTTİK OY VERDİK
CHP ve Kılıçdaroğlu'nu seçimi kaybedeceğini bildiğini belirten seçmen, "En sonunda da kendini aday yaptı. Tayyip Erdoğan karşısında açık ara fark yiyeceğini biliyorum, ilk turda da kazanacağını biliyordum, mecburen gittik verdik. Seçmeni, afedersiniz özür dileyerek söylüyorum eşek gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye mecbur bırakamazlar o yüzden ona oy vermem." dedi.

REİS DİYORUZ
Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyun kendisine ait olmadığını adaylar arasında büyük bir fark olduğuna dikkat çeken vatanda, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 44.5 oy kendi oyu değil. Tayyip Erdoğan'a oy vermeye giden insanlar, "ölürüz" , " Reis" diyerek bam bam bam sandıkları patlatırken, "Ya lanet olsun biz neden Kılıçdaroğlu'na mecburuz" diyerek sandıklarda oy veriyoruz.

Şimdi bu iki seçmen arasında hangisi kazanır? Bu gerçeği görmek lazım. Sandığa gidersem ben de Tayyip'e vereceğim, ben razıyım yani. Reis diyoruz." ifadeleriyle oyunu Başkan Erdoğan'a vereceğini açıkladı.

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