CHP’li seçmen isyan etti: Seçmeni eşek gibi Kılıçdaroğlu’na oy vermeye mecbur bırakamazlar | Tespitleri gündem oldu

İLK TURDAN KAYBEDECEKTİ GİTTİK OY VERDİK

CHP ve Kılıçdaroğlu'nu seçimi kaybedeceğini bildiğini belirten seçmen, "En sonunda da kendini aday yaptı. Tayyip Erdoğan karşısında açık ara fark yiyeceğini biliyorum, ilk turda da kazanacağını biliyordum, mecburen gittik verdik. Seçmeni, afedersiniz özür dileyerek söylüyorum eşek gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye mecbur bırakamazlar o yüzden ona oy vermem." dedi.