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19 Mayıs market, pazar, bakkallar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma marketler ve AVM'ler kaçta açılıyor, kapanıyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023
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19 Mayıs market, pazar, bakkallar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma marketler ve AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor?

"19 Mayıs market, pazar, bakkallar açık mı, kapalı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. 19 Mayıs ülke genelinde büyük bir coşkuyla çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Peki, 19 Mayıs market, pazar, bakkallar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma marketler kaçta açılıyor, kapanıyor?

"19 Mayıs market, pazar, bakkallar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma marketler kaçta açılıyor, kapanıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil statüsünde yer alan milli bir bayramdır. 19 Mayıs'ta markete gidip alışveriş yapmayı düşünenler, market ve bakkaların Cuma günü açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs market, pazar, bakkallar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma marketler kaçta açılıyor, kapanıyor?

19 MAYIS MARKETLER AVM'LER AÇIK MI?

2023 yılı 19 Mayıs'ta market ve AVM'lerin kapalı olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ancak marketlerin açık olacağı beklenirken çalışma saatlerinde değişiklilk olma ihtimali de bulunuyor.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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