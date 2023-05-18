19 Mayıs market, pazar, bakkallar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma marketler ve AVM’ler kaçta açılıyor, kapanıyor?

"19 Mayıs market, pazar, bakkallar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma marketler kaçta açılıyor, kapanıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil statüsünde yer alan milli bir bayramdır. 19 Mayıs'ta markete gidip alışveriş yapmayı düşünenler, market ve bakkaların Cuma günü açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs market, pazar, bakkallar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Cuma marketler kaçta açılıyor, kapanıyor?