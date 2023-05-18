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19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Cuma okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi olacak 2023?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023
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19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Cuma okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi olacak 2023?

"19 Mayıs resmi tatil mi?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu sene Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs'ın tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 19 Mayıs okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi olacak 2023? İşte, ayrıntılar...

" 19 Mayıs Cuma okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak her yıl kutlanıyor. Şimdi ise gözler "19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. Peki, 19 Mayıs resm tatil mi? İşte, 19 Mayıs okulların ve kamu kurumlarının durumu hakkında ayrıntılar...

19 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, milli bayramlar arasında yer almaktadır. Ülkemizde milli bayramlar tatil ilan edildiğinden 19 Mayıs da resmi tatildir.

Cuma gününe denk gelen bu bayram hafta sonu tatili ile birleşirken kamusal iş yerleri ile okullar, 19 Mayıs Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca kapalı olacaktır.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. 19 Mayıs resmi tatil günleri takviminde yer alıyor.

19 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî bayramıdır.

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