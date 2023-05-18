19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Cuma okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi olacak 2023?

" 19 Mayıs Cuma okul ve iş yerleri yarım gün mü, tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak her yıl kutlanıyor. Şimdi ise gözler "19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi?" sorusuna çevrildi. Peki, 19 Mayıs resm tatil mi? İşte, 19 Mayıs okulların ve kamu kurumlarının durumu hakkında ayrıntılar...