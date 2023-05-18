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AK Parti İstanbul’dan 28 Mayıs’ta seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2023
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AK Parti İstanbul’dan 28 Mayıs’ta seçmenlere ücretsiz ulaşım hizmeti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, resmi ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta yapılacak seçimde de ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek. Başvurular, ilçe başkanlıklarına yapılabilecek.

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