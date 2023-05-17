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TCG Anadolu yeniden İstanbul'da! Bugün ziyarete açılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2023
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TCG Anadolu yeniden İstanbul’da! Bugün ziyarete açılıyor

İzmir'den hareket eden TCG Anadolu, İstanbul'a demirledi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00'ten itibaren Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılacak.

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