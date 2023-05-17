İşte Başkan Erdoğan’ın 28 Mayıs stratejisi! Öncelik deprem bölgesi

KILIÇDAROĞLU, STRATEJİK ÖNEME SAHİP YERLERİ ZİYARET EDECEK

CHP'de de ikinci tur yarışı için kollar sıvandı. Kampanya stratejisine son şekli veriliyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, teröre karşı güçlü vurguyla sahaya inecek. Terörün her türlüsüne karşı olunduğu mesajı verilecek.

Öte yandan, yoğun miting programları yerine ilk tur sonuçları dikkate alınacak. Stratejik öneme sahip yerler tercih edilecek. Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesini ziyareti de planlanıyor.