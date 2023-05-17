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İşte Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs stratejisi! Öncelik deprem bölgesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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İşte Başkan Erdoğan’ın 28 Mayıs stratejisi! Öncelik deprem bölgesi

Türkiye tarihinde ilk defa ikinci tur seçimlerine gidecek. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi liderlerin stratejileri de netleşti. Başkan Erdoğan, deprem bölgesine ziyaretler gerçekleştirerek, televizyon programlarına ağırlık verecek ve Meclis'te Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu alması nedeniyle yeni dönemde sistemin tıkanmaması gerektiğini anlatacak.

Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimi için 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek.

İlk turu önde kapatan Başkan Erdoğan, bu süreçte öncelikle televizyon programlarına ağırlık verecek.

Seçimden önceki hafta sonu ise deprem bölgesine bir dizi ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Erdoğan'ın, ayrıca oy oranının yüksek olduğu bazı illerde de yeniden sahaya inerek miting yapması planlanıyor.



TEŞKİLATLARA UYARI
Başkan Erdoğan, MYK üyelerini de görevlendirdi. AK Parti teşkilatlarına "Asla rehavete kapılmayın" uyarısı yaptı. Oy oranı yüksek olan Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde MYK üyeleri şehir buluşmaları gerçekleştirecek, Erdoğan için destek istenecek.

İkinci tura kadar söylemlerde "istikrar" ve "bütünlük" vurgusu yapacak olan Erdoğan, Meclis'te Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu alması nedeniyle yeni dönemde sistemin tıkanmaması gerektiğini anlatacak.

KILIÇDAROĞLU, STRATEJİK ÖNEME SAHİP YERLERİ ZİYARET EDECEK
CHP'de de ikinci tur yarışı için kollar sıvandı. Kampanya stratejisine son şekli veriliyor. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, teröre karşı güçlü vurguyla sahaya inecek. Terörün her türlüsüne karşı olunduğu mesajı verilecek.

Öte yandan, yoğun miting programları yerine ilk tur sonuçları dikkate alınacak. Stratejik öneme sahip yerler tercih edilecek. Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesini ziyareti de planlanıyor.

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