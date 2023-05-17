17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | YSK Başkanı Ahmet Yener'den dikkat çeken uyarı: Sosyal medyadaki asılsız iddialara itibar etmeyin

Son dakika | YSK Başkanı Ahmet Yener'den dikkat çeken uyarı: Sosyal medyadaki asılsız iddialara itibar etmeyin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
ABONE OL
Son dakika | YSK Başkanı Ahmet Yener’den dikkat çeken uyarı: Sosyal medyadaki asılsız iddialara itibar etmeyin

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası sonuçlara yönelik itiraz sürecinin şeffaf bir şekilde devam ettiğini, sosyal medyada paylaşılan asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA