Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den depremzedeleri hedef alan vicdansızlara tepki: Böyle olduğu sürece ömür boyu iktidara gelemeyiz!
Eski CHP'li Mehmet Sevigen, seçim sonuçlarını yorumladı. 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert bir dille eleştirdi. Depremzedeleri hedef alan vicdansızlara da tepki gösteren Sevigen, "O insanları suçladığımız sürece ömür boyu iktidara gelemeyiz." ifadelerini kullandı. Sevingen geçtiğimiz günlerde de Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet edip, "Kırk haramilerini de alsın gitsin" demişti.
Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen bugün bir televizyon programına katıldı. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha eleştiren Sevigen, depremzedeleri hedef alan vicdansızlara da tepki gösterdi. İşte Sevigen'in çok konuşulacak açıklamaları:
Bu yardım Allah'la kulun arasında. Onlar sizden yardım talep etmediler. Devlet yardım etti, kurumlar yardım istedi. Bir elin verdiğini diğer el görmez. Biz ne zaman bu kadar nefret ettik. Türkiye böyle değildi. Vali Bey araya girmiş problem çözülmüş. Bana göre bu bir hatırlatmadır diye düşünüyorum. Bunun kabahati çoğunlukla muhalefet partisinde. Deprem bölgesi şuna inanmadı. Kemal Kılıçdaroğlu "bedavaya vereceğim" dedi.
Erdoğan'ın yapacaklarına inandıkları için verdiler. Gerçekte de bir algı yapmaya çalıştı ama insanlar görüyor. İzmir'deki Van'daki depremlerde bir anda devreye girdiler ve kısa süre içinde verilen sözleri yaptılar. Tayyip Bey'e oy verdiler diye düşmanımız mı? Biz bu yıllardır bu kabahati halkta bulduğumuz için yaşıyoruz.
Bu bakanlar gece gündüz orada yattılar. Bizimkiler de Kemal Bey'le gittiler 40 haramiler tur atıp geldiler. O bölgede gösterdiğin milletvekillerinde. Çoğu da bizim milletvekillerimiz değil. O insanlar gerçekten çok yaralı. Daha mezarlarını bulamayan insanlar var. Gidip onlara sarılın gönüllerini alın. O insanları suçladığımız sürece ömür boyu iktidara gelemeyiz. O tweet atanlar bize oy vermemişlerdir. Çoğunluğu yurt dışında ve Tayyip Erdoğan düşmanlığından yaptılar.
"KEMAL BEY'İN O AÇIKLAMAYI YAPMASI LAZIMDI"
Geç değerlendirildi. Tekirdağ'daki olay çıkmadan önce Kemal Bey'in o açıklamayı yapması lazımdı. Genel Başkansan kurumu da halkı da koruyacaksın. Bunu yapamıyor.
"O MASAYA ÖYLE VURURKEN…"
Kemal Bey diyor ki, "Ben seçimi kaybetsem bile gitmeyeceğim." Belediye Başkanlarına, üyelere, partilere söylüyor. "Daha 1 yıl buradayım" diye feryat ediyor. İlk defa bir genel başkan enteresan. Ben kaybettiğim için özür diliyorum. O masaya öyle vururken de arkadaşlarına gözdağı verilir mi ya. Bu tavır bile insanları korkutmuştur. İntikam mı alacaksınız, hesap mı soracaksınız milletten?
"HDP İLE BERABERSEK OY ALAMAYIZ"
Senin istifa etmen lazım. Ekrem Bey ve Canan Hanımı çağırmış. Onlar da bir araya gelmek istemiyorlar. Anlaşamıyorlar. Anlaşamadıkları için Mehmet Ali Bey'i göndermiş. Sırf Ekrem Bey'le beraber olmamak için. Bir söz vardır; "Kavgalı eve kız vermezler, kavgalı partiye de oy vermezler." İlk defa bir şansımız vardı, o şansı kaybettik. HDP ile berabersek oy alamayız. Terörle aramıza mesafe koyamazsak şansımız yok...
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