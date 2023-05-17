Eski CHP’li Mehmet Sevigen’den depremzedeleri hedef alan vicdansızlara tepki: Böyle olduğu sürece ömür boyu iktidara gelemeyiz!

"O MASAYA ÖYLE VURURKEN…"

Kemal Bey diyor ki, "Ben seçimi kaybetsem bile gitmeyeceğim." Belediye Başkanlarına, üyelere, partilere söylüyor. "Daha 1 yıl buradayım" diye feryat ediyor. İlk defa bir genel başkan enteresan. Ben kaybettiğim için özür diliyorum. O masaya öyle vururken de arkadaşlarına gözdağı verilir mi ya. Bu tavır bile insanları korkutmuştur. İntikam mı alacaksınız, hesap mı soracaksınız milletten?