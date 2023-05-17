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İstanbul Havalimanı 2. tur için hazır! Seçim sandıkları kuruldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2023
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İstanbul Havalimanı 2. tur için hazır! Seçim sandıkları kuruldu

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında seçim sandıkları yeniden kuruldu.

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