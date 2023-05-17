7’li koalisyon alev alev! Paramparça olmanın eşiğindeler

TANJU ÖZCAN İSYAN ETTİ

HDP ile ortaklığa CHP içinden bir isyan da Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi.

İttifakın yanlış bir strateji izlediğini sosyal medya hesabı üzerinden itiraf eden Özcan, "Artık yeter, ABD uşağı HDP'nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye milyonlarca Türk milliyetçisi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz" çıkış yaptı.