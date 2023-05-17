Kasket şovu işe yaramadı! Başkan Erdoğan’a rekor oy

Trabzon'un en büyük ilçelerinden biri olan Of 'da ise seçmen sayısı 34.151, iken 132 sandıkta 30 bin 428 seçmen oy kullandı, 29 bin 815 oy ise geçerli sayıldı. İlçede seçimlere katılım oranı yüzde 89.10 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 bin 310 oy alırken bu oyların yüzde karşılığı ise 81,54 oldu.