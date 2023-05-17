Kasket şovu işe yaramadı! Başkan Erdoğan’a rekor oy
14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili genel seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a en yüksek oy oranı çıkan il ve ilçeler arasında Trabzon’un Dernekpazarı, Of ve Araklı ilçeleri yer alıyor. Başkan Erdoğan Dernekpazarı’nda yüzde 82, Of ve Araklı’da yüzde 81 oranında oy aldı.
14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde, Dernekpazarı ilçesinin toplam seçmen sayısı 3228 iken 16 sandıkta 2816 seçmen oy kullandı, 2749 oy geçerli sayıldı. İlçede seçimlere katılım oranı yüzde 87.24 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2269'oy alırken bu oyların yüzde karşılığı ise 82.54 oldu.
Trabzon'un en büyük ilçelerinden biri olan Of 'da ise seçmen sayısı 34.151, iken 132 sandıkta 30 bin 428 seçmen oy kullandı, 29 bin 815 oy ise geçerli sayıldı. İlçede seçimlere katılım oranı yüzde 89.10 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 bin 310 oy alırken bu oyların yüzde karşılığı ise 81,54 oldu.
Trabzon'un Araklı ilçesinde toplam seçmen sayısı 36 bin 039 iken, 141 sandıkta 30 bin 353 seçmen oy kullandı, 30 bin 33 oy geçerli sayıldı. iİçede seçimlere katılım oranı yüzde 84,78 oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise 24 bin 585 oy alırken bu oyların yüzde karşılığı ise 81,86 oldu.
AK Parti Dernekpazarı ilçe başkanı Abdullah Akgül ise, "İlçemiz her dönem Liderimiz, Cumhurbaşkanımıza her zaman sahip çıkmıştır, her zaman yanında olmaya devam edecektir. Seçim 2.tura kaldı. 2.turda ise İlk turda oy oranımızın daha da üstüne çıkacağız. Dernekpazarı halkı teveccühünü her zaman reisimizden yana kullanmıştır" dedi.
Sabah'ın haberine göre, Dernekpazarı ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Sevket Özçelik ise, "Dernekpazarı'mızdan her zaman olduğu gibi Reisimize sahip çıktık. Sonuna kadar desteğimizi sürdüreceğiz. Ülke, vatan sevdalısına rekor oy yakışır. 2. turda ise yüksek oy farklıyla bu işi bitireceğiz" diye konuştu.
KASKET ŞOVU TUTMADI
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon mitinginde sahnelediği kasket şovu tutmadı. Eren Bülbü'ü şehit edenlerle aynı ittifakta yer alan Kılıçdaroğlu'na vatandaş cevabı sandıkta verdi.
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