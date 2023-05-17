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Başkan Erdoğan 28 Mayıs seçimleri öncesi gençlere seslendi: Güçlü desteğinize güveniyorum

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Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Başkan Erdoğan 28 Mayıs seçimleri öncesi gençlere seslendi: Güçlü desteğinize güveniyorum

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından 28 Mayıs ikinci tur seçimleri öncesi genç seçmenlere seslendi. Erdoğan, "28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum." ifadelerini kullandı.

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