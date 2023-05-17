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İstanbul'da FETÖ operasyonu! 15 şüpheli gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2023
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İstanbul’da FETÖ operasyonu! 15 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre İstanbul'da FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif görevlerde bulunanların da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

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