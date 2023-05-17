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28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49'u yenilendi: 600 milletvekili 335'i ilk kez seçildi

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Giriş Tarihi: 17.05.2023
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28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49’u yenilendi: 600 milletvekili 335’i ilk kez seçildi

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 600 milletvekillinin 335'i ilk kez seçildi, 27. Dönem öncesinde milletvekilliği yapan 46 kişi yeniden Meclise girdi.

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