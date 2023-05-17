Hangi parti ne kadar Hazine yardımı alacak? İşte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin alacağı tutarlar

RAKAMLAR BELLİ OLDU

Şu andaki kesin olmayan verilere göre Yeniden Refah Partisi de yüzde 2.8'lik oy oranıyla, Hazine yardımını kıl payı kaçırmış olacak. Bu yıl milletvekili seçimi yılı olması nedeniyle, siyasi partilere toplam 5 milyar lira Hazine yardımı yapıldı. AK Parti 2 milyar 179.5 milyon, CHP 1 milyar 157.4 milyon, MHP 567.3 milyon, İyi Parti 509.1 milyon lira yardıma hak kazandı. Anayasa Mahkemesi'nce tedbir kararı kaldırılan HDP de 598.8 milyon lira yardım aldı.