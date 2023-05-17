Hangi parti ne kadar Hazine yardımı alacak? İşte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin alacağı tutarlar
14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından partilere yapılacak Hazine yardımı tutarları da netleşti. Buna göre en yüksek oyu alan AK Parti en fazla yardımı alırken, yüzde 2,8 oy alan Yeniden Refah Partisi ise yardımı kıl payı kaçırdı.
Seçim sonuçlarına göre 2018 seçimlerine göre 14 Mayıs seçimlerinde oy kaybına uğrayan AK Parti, MHP, İYİ Parti'nin alacağı yardım tutarı düşecek. Yeşil Sol da HDP'nin 2018 oranının gerisinde kaldığı için bu partiden daha az yardım alabilecek. Hazine yardımı ödeneğinden alacağı pay artacak tek parti ise 2018'deki 22.64'lük oy oranını yüzde 25.33'e yükselten CHP olacak. Hazine yardımından en büyük payı AK Parti almaya devam edecek ancak ödeneği beşte bir oranında azalacak.
RAKAMLAR BELLİ OLDU
Şu andaki kesin olmayan verilere göre Yeniden Refah Partisi de yüzde 2.8'lik oy oranıyla, Hazine yardımını kıl payı kaçırmış olacak. Bu yıl milletvekili seçimi yılı olması nedeniyle, siyasi partilere toplam 5 milyar lira Hazine yardımı yapıldı. AK Parti 2 milyar 179.5 milyon, CHP 1 milyar 157.4 milyon, MHP 567.3 milyon, İyi Parti 509.1 milyon lira yardıma hak kazandı. Anayasa Mahkemesi'nce tedbir kararı kaldırılan HDP de 598.8 milyon lira yardım aldı.
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