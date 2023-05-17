TCG Anadolu İstanbulluların ziyaretine yeniden açıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine yeniden açıldı.
İzmir'de vatandaşlardan yoğun ilgi gören gemi, bugün yeniden İstanbul'a geldi. Sarayburnu'nda saat 14.00'ten itibaren ziyarete açılan gemiyi çok sayıda kişi gezdi. Vatandaşlardan Hasan Hüseyin Kütahya, basın mensuplarına, gemiden çok etkilendiğini söyledi.
Kütahya, gemiden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Yapanın ellerine sağlık. Televizyondan oyuncak gibi geliyordu, içerisine girince çok farklı oldu. En merak ettiğim Kızılelma'ydı, onu da gördüm." dedi.
Süleyman Yolcu ise gurur duyduğu gemiyi görmek için daha önce de geldiğini ancak yoğunluk nedeniyle gezmeye fırsat bulamadığını anlattı.
Gemiyi ziyaret eden Arzu Kartalbaş, "Diyecek kelime bulamıyorum. İlk kez geliyorum. Devletimize maşallah." diye konuştu.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "İzmir'de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG Anadolu, yeniden İstanbul Sarayburnu'na demirledi. Gemimiz bugün saat 14.00'ten itibaren halkımızın ziyaretine açılacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
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