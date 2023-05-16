Ankaralılardan Mansur Yavaş’a tokat gibi cevap: Sandıktan Başkan Erdoğan çıktı

VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI, HALKI PERİŞAN ETTİ

31 Mart yerel seçimlerinden Ankara'ya uçuk vaatlerde bulunarak halkı kandıran Mansur Yavaş, 4 yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde verdiği hiçbir sözü tutmadı.

Liyakatsiz ve iş bilmez yönetimi yüzünden Ankaralıyı perişan eden Yavaş, üstüne bir de koltuk sevdasına kapılıp Ankara'yı aylardır Allah'a emanet bırakarak perişan etti. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı uğruna eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarma sözü veren Yavaş, halkın parasını ve halka hizmet etmesi gereken belediye ekipmanlarını da kendi işleri için kullandı.

Seçim süreci boyunca belediyeden tek bir kuruş para almayacağını, belediyenin hiçbir kaynağını kullanmayacağını belirten Yavaş, halkın parasıyla miting alanına parayla insan toplamaya çalıştı. Üstelik miting günü yağan yağmurda su baskınları ile boğuşan vatandaşa yardım etmek yerine belediye araçlarını miting alanında kullandı.