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Şırnak'ta 3 şehit! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

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Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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Şırnak’ta 3 şehit! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

Son dakika haberi... Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 olurken, çıkan çatışmada 3 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ağır yaralandı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan, "Son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

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