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Son dakika: İstanbul'da milletvekili seçimine ilişkin oy dağılımı açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Son dakika: İstanbul’da milletvekili seçimine ilişkin oy dağılımı açıklandı

İstanbul'da, pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde, AK Parti birinci bölgede 1 milyon 294 bin 150, ikinci bölgede 1 milyon 46 bin 691, üçüncü bölgede ise 1 milyon 261 bin 895 oy aldı.

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