Muhalif medya 7’li koalisyona ateş püskürdü: Şişirilmiş balon bile değilmiş

"DP İSE TAM FİYASKO, ŞİŞİRİLMİŞ BALON BİLE DEĞİLDİ"

Saadet Partisi'nin de oyunun çok düşük olduğunu ama simgesel öneminin olduğunu savunan Tezkan, "DP ise tam fiyasko. Şişirilmiş balon bile değildi! Seçime tek başına girseydi 50 bin oy alamazdı üç milletvekilliği kaptı." ifadelerini kullandı.

"ADAM KAZANDI"

Öte yandan Gazeteci Mehmet Y. Yılmaz ise, seçim sonuçlarının ardından T24'teki "Adam kazandı" başlıklı köşe yazısıyla yazmaya ara verdiğini duyurdu. "İçinde yaşadığım, bir parçası olduğumu sandığım toplumu doğru okuyamamışım" ifadelerini kullanan Yılmaz, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda, aradaki 2,5 milyon oy farkını kapatıp, üzerine çıkabilmesi ve bu seçimi kazanabilmesi artık mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.