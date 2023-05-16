Hangi bakan, hangi ilden milletvekili oldu? Bakanlar milletvekili seçildi mi? MİLLETVEKİLİ SONUÇLARI 2023!

HANGİ BAKANLAR MİLLETVEKİLİ OLDU?"

15 bakan ise üst sıralardan aday gösterildi. Buna göre bakanların aday olduğu bölgelerde kesin olmayan sonuçlara göre son durum şöyle:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra

AK Parti 394.788 %43,31 8

YEŞİL SOL 232.641 %25,52 4

MHP 80.081 %8,79 1

CHP 69.970 %7,68 1

İYİ Parti 41.782 %4,58 0