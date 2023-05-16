Bakan Kurum'dan AK Parti teşkilatlarına ziyaret! "Milletimiz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinden koştu"





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, AK Parti Ataşehir ve Beykoz İlçe Başkanlıklarında partililer ile bir araya geldi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın 21 yıldır ortaya koymuş olduğu emeğin, çalışmanın, eser siyasetin ve gerçeklerin milletin nezdinde bir karşılığı olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Milletimiz, hayallere değil gerçeklere oy verdi." şeklinde konuştu.

Kurum, "14 Mayıs'ta milletimizin iradesi sandığa tecelli etti ve yine Cumhur İttifakımız Sayın Cumhurbaşkanımız 2 buçuk milyona yakın bir fark ile 15 seçimdir olduğu gibi yine bu seçimde olduğu gibi en yüksek desteği milletimizden alarak Meclis'te de açık ara büyük bir farkla ilk turu bitirdik. Cumhurbaşkanımızın 21 yıldır ortaya koymuş olduğu emeğin, çalışmanın, eser siyasetin ve gerçeklerin milletin nezdinde bir karşılığı olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Milletimiz, hayallere değil gerçeklere oy verdi. Yine gerçeklerin peşinden, liderimizin peşinden koştu. Milletimize şükranlarımı sunuyorum, Allah razı olsun" dedi.