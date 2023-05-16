Bakan Kurum'dan AK Parti teşkilatlarına ziyaret! "Milletimiz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinden koştu"
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ak Parti Ataşehir ve Beykoz İlçe Başkanlıklarına ziyarette bulundu. Bakan Kurum, "14 Mayıs'ta büyük bir demokrasi şöleni gerçekleşti ve milletimiz bayram havasında ilk turunu yaptı. İnşallah 28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız" dedi.
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ak Parti Ataşehir ve Beykoz ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, Ataşehir ve Beykoz AK Parti İlçe Teşkilatlarına ziyaretlerde bulundu. Partililer ile bir araya gelen Bakan Kurum, "Milletimiz, hayallere değil gerçeklere oy verdi. Yine gerçeklerin peşinden, liderimizin peşinden koştu" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Murat Kurum, AK Parti Ataşehir ve Beykoz İlçe Başkanlıklarında partililer ile bir araya geldi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmasında "Cumhurbaşkanımızın 21 yıldır ortaya koymuş olduğu emeğin, çalışmanın, eser siyasetin ve gerçeklerin milletin nezdinde bir karşılığı olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Milletimiz, hayallere değil gerçeklere oy verdi." şeklinde konuştu.
Kurum, "14 Mayıs'ta milletimizin iradesi sandığa tecelli etti ve yine Cumhur İttifakımız Sayın Cumhurbaşkanımız 2 buçuk milyona yakın bir fark ile 15 seçimdir olduğu gibi yine bu seçimde olduğu gibi en yüksek desteği milletimizden alarak Meclis'te de açık ara büyük bir farkla ilk turu bitirdik. Cumhurbaşkanımızın 21 yıldır ortaya koymuş olduğu emeğin, çalışmanın, eser siyasetin ve gerçeklerin milletin nezdinde bir karşılığı olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Milletimiz, hayallere değil gerçeklere oy verdi. Yine gerçeklerin peşinden, liderimizin peşinden koştu. Milletimize şükranlarımı sunuyorum, Allah razı olsun" dedi.
"TÜRKİYE 100 YILINI BAŞLATACAĞIZ"
Bakan Kurum, "Herkesi kucaklayacağımız ve hep söylediğimiz, '85 milyon kazanacak kimse kaybetmeyecek'. İnşallah 28 Mayıs'ta da herkesin kazanacağı, hepimizin mutlu olacağı, huzur içinde olacağı, güven içerisinde olacağı ve gençlerimizin hak sahibi olduğu, kadınlarımızın her türlü haklara eriştiği bir süreci Türkiye 100 yılını başlatacağız. Tabii, burada aynı anlayışla aynı motivasyon ile çalışmamız çok çok önemli. Bugün itibarıyla çalışmalarımız tekrar başladı ve 15 gün içerisinde kendimizi ifade edemediğimiz hangi kardeşimiz varsa mahalle mahalle sokak sokak o kardeşlerimize ulaşacağız ve projelerimizi anlatacağız." şeklinde konuştu.
"MİLLETİMİZ, BÜYÜK BİR OY FARKIYLA CUMHURBAŞKANIMIZI DESTEKLEDİ"
Beykoz'da partililer ile bir araya gelen Bakan Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en kritik ve en önemli seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerini anlımızın akıyla tamamladık. Ve buradaki her bir kardeşimin, her bir dava arkadaşımın mücadelesiyle sandıklarda sonuna kadar durması, demokrasimiz adına, geleceğimiz adına sandıklara sahip çıkması ve yine bugüne kadar olduğu günü 15 seçimdir milletimiz hep Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Cumhur İttifakımızdan yana iradesini kullandı. Bu seçimde de büyük bir oy farkıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı destekledi. Yine Meclis'te de milletvekili sayısına baktığınızda da büyük bir farkla Cumhur İttifakımızı Meclis'te büyük çoğunluğu elde etmesine imkan sağladı." dedi.
"BAKANLIĞIMIZ NEZDİNDE BEYKOZ'UMUZDA ÇÖZÜLMEMİŞ BİR PROBLEM KALMADI"
Beykoz'da geçmiş yıllarda imar problemlerinden bahseden Kurum, "Biz Beykoz'u her zaman çok sevdik ve burada yaşayan vatandaşlarımız için ne sorun varsa o sorunu çözmek için gerekli her türlü iradeyi belediyemizle ve teşkilatımızla birlikte ortaya koyduk. 20 yıl öncesi geriye gittiğimizde Beykoz'da imar problemine bakarsanız yüzde 95'i sorunlu. Şu an ise Bakanlığımız nezdinde Beykoz'umuzda çözülmemiş bir problem kalmadı. Bütün mahallelerimizin imarlarını yaptık." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MANCHESTER CITY-REAL MADRID CANLI İZLE | 17 Mayıs Manchester City-Real Madrid maçı TV8 canlı, anlık, full HD, kesintisiz, şifresiz canlı takip!
- 13 banka emeklilere ödemeleri güncelledi! 7.500 TL'lik zam 20.000 bin TL'yi netleştirdi! SSK, BAĞKUR, 4C, EYT'liye kesenin ağzı açıldı!
- Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...
- Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?
- 1986'dan beri o köye kimse gidemiyor! Kıbledere'de olanlar ağızları bir karış açık bıraktı! Köye adım atanlar...
- Seda Bakan diyet yapmadan sadece bu yöntemi uyguladı! Tam tamına 30 kilo verdi, incecik gibi kaldı! Doğumdan sonra...
- 19 Mayıs kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? Aras, Yurtiçi, MNG, PTT...
- İŞKUR temizlik personeli alımı başvuru ekranı 2023 | 81 ilde ilkokul mezunu 5.585 temizlik işçisi alınacak! Başvuru şartları neler?
- Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz Davut Savaşçı kimdir? Yemekteyiz yarışmacısı Davut Bey kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
- 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz, bedava mı olacak 2023? 19 Mayıs İETT, Marmaray, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı?
- TYP yeni kadro müjdesi, açıklaması geldi mi? TYP Mayıs ayı kadro açıklaması var mı, açıklandı mı?