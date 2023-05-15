"DGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? 2023 ÖSYM DGS başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 16 Temmuz tarihinde yapılacak olan DGS sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı, yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında belli oldu. Peki, DGS başvuruları ne zaman yapılacak, başladı mı? 2023 ÖSYM DGS başvuru tarihleri açıklandı mı?