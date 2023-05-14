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YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

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Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

Son dakika haberi...Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulalarına vurulan sandık mührüyle ilgili bazı partilerin başvurularını karara bağladı. YSK'dan açıklanan karara göre leke bulunsa dahi oyların geçerli sayılacağı bildirildi.

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