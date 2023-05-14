Seçim günü metrolar saat kaça kadar açık? 14 Mayıs İstanbul’da metro sefer saatleri uzatıldı mı?

"Metro sefer saatleri uzatıldı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle düzenleme yapıldı. Bu sebeple metro kullanmak isteyenler İstanbul Metro saatleri için araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 14 Mayıs seçim günü hangi metro hatları, saat kaça kadar uzatıldı?