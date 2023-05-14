Seçim günü metrolar saat kaça kadar açık? 14 Mayıs İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı mı?
14 Mayıs seçim günü olması nedeniyle metro sefer saatleri merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oyunu kullanmaya başladı. Metro kullanmak isteyenler İstanbul Metro saatlerinin kaça kadar uzatıldığını merak ediyor. Peki, Seçim günü hangi metro hatları, saat kaça kadar uzatıldı?
"Metro sefer saatleri uzatıldı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle düzenleme yapıldı. Bu sebeple metro kullanmak isteyenler İstanbul Metro saatleri için araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 14 Mayıs seçim günü hangi metro hatları, saat kaça kadar uzatıldı?
METRO SEFER SAATLERİ UZATILDI MI?
Metro İstanbul seferleri seçim nedeniyle 02.00'ye uzatıldı. Metro İstanbul, işlemlerin geç saatlere kadar sarkması olasılığı nedeniyle bu gece seferlerini uzattığını duyurdu.
14 MAYIS 2023 UZATILAN İSTANBUL METRO HATLARI
Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı
M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı
F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seçim günü metrolar saat kaça kadar açık? 14 Mayıs İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı mı?
- Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılır? Hangi oylar geçerli? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...
- SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE! A HABER 14 Mayıs seçimleri anlık oy oranları...13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları CANLI YAYIN!
- A HABER SEÇİM ÖZEL PROGRAMI CANLI İZLE! 14 Mayıs 2023 AHABER ATV seçim sonuçları canlı yayın! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili...
- 700 bin kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 kamu işçisi maaş ödeme günleri açıklandı mı?
- ALTINDAĞ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SİNCAN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?
- 8 milyon SSK ve Bağ-Kur'luya zam pusulası! Asgari ücret, memur, işçi ve EYT'li için hesaplandı! Seyyanen, refah payı artışı...
- Yeşil Sol Parti HDP oy oranları 2023 açıklandı mı? Yeşil Sol HDP kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 il il seçim sonuçları ve oy oranları!
- 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı? ETİMESGUT 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
- MAMAK 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?