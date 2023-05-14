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Seçim günü metrolar saat kaça kadar açık? 14 Mayıs İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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Seçim günü metrolar saat kaça kadar açık? 14 Mayıs İstanbul’da metro sefer saatleri uzatıldı mı?

14 Mayıs seçim günü olması nedeniyle metro sefer saatleri merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oyunu kullanmaya başladı. Metro kullanmak isteyenler İstanbul Metro saatlerinin kaça kadar uzatıldığını merak ediyor. Peki, Seçim günü hangi metro hatları, saat kaça kadar uzatıldı?

"Metro sefer saatleri uzatıldı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle düzenleme yapıldı. Bu sebeple metro kullanmak isteyenler İstanbul Metro saatleri için araştırmalara hız kazandırdı. Peki, 14 Mayıs seçim günü hangi metro hatları, saat kaça kadar uzatıldı?

METRO SEFER SAATLERİ UZATILDI MI?

Metro İstanbul seferleri seçim nedeniyle 02.00'ye uzatıldı. Metro İstanbul, işlemlerin geç saatlere kadar sarkması olasılığı nedeniyle bu gece seferlerini uzattığını duyurdu.

14 MAYIS 2023 UZATILAN İSTANBUL METRO HATLARI

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı
M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı
M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı
M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı
F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı

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