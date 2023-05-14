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Son dakika: Emine Erdoğan'dan, Anneler Günü paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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Son dakika: Emine Erdoğan’dan, Anneler Günü paylaşımı

Son dakika haberleri...  Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü'nü kutladı. Erdoğan mesajında, "Her çocuğun anne sevgisine doyduğu bir dünya umuduyla, Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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