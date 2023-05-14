14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2023
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ’Anneler Günü’ mesajı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin 'Anneler Günü'nü kutladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA