Bakanlar sandık başında: "Bugün söz millette"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu Şanlıurfa'da kullandı. Bakan Bozdağ, "Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır" dedi. Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul’da oy kullandı. Bakan Soylu, bugün 601 bin güvenlik görevlisinin seçimin sonuna kadar görevlerinin başında olacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise oyunu Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandı. Bakan Çavuşoğlu, "Bazen söylenmesi gerekeni söyledik. Bazen belki daha fazlasını söyledik. Ama bugün söz millette” dedi.
Bakan Bozdağ, Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile geldi.
Oyunu 1075 numaralı sandıkta kullanan Bozdağ, çıkışta gazetecilere, seçimlerin tüm ülkeye hayırlı olması temenni etti.
Oyunu kullandığını belirten Bozdağ, şöyle konuştu:
"Hayırlı uğurlu olsun. Bugün milletimiz, evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecektir. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Şanlıurfa'da seçim, büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır. Ve demokratik olgunluğun en güzelini göstereceklerdir. Seçimlerimiz Şanlıurfa'mıza, Türkiye'mize, aziz milletimize tekrar hayırlı olsun. Sonuçların da şimdiden hayırlı olsun diyorum."
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU OYUNU İSTANBUL'DA KULLANDI
AK Parti İstanbul milletvekili adayı Bakan Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile oy kullanacağı Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu'na geldi.
Vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Soylu, 1003 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa ilk oy pusulasını önce Hamdiye Soylu, ardından Bakan Soylu attı.
Süleyman Soylu, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm Türkiye'deki oy kullanma işlemleriyle ilgili valilerle, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla bir değerlendirme yaptıklarını belirten Soylu, "Şükür, oy kullanma işlemleri bütün Türkiye'mizde sorunsuz bir şekilde başlamıştır. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yönetiminde olan bu seçimle ilgili güvenlikle alakalı önlemlerin üç aşamada bugüne kadar almaya çalıştık. Birincisi seçim öncesi, ikincisi seçim anı, yani bugün seçim sonrası." diye konuştu.
Bakan Soylu, 2018 seçimlerinde toplam 311 hadisenin olduğunu hatırlatarak "2023 seçimlerinde ise toplam 280 olay oldu. Yani 2018 seçimlerinde daha az bir seçim olayıyla, seçim öncesi olay sayısını kapatmış oldu." dedi.
Türkiye'nin, 1833'den itibaren büyük bir seçim tecrübesine sahip olduğunun altını çizen Soylu şöyle devam etti:
"Türkiye'nin, seçimlerin güvenliği açısından büyük bir tecrübesi ve anlayışı söz konusudur. Biz de bu seçimler için YSK ile birlikte özellikle 8 ayrı bölgede bir ayrım yaptık, bunların her birinde toplantılar ve koordinasyonlar yaptık. Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve güvenlik korucumuz şu anda görevlilerinin başındadır seçimin sonuna kadar. Yine üzerimize düşen vazife olarak hem okulların iç güvenliği hem okulların dış güvenliği hem aynı zamanda seçim kurullarının iç güvenliği, seçim kurullarının dış güvenliği konusunda ilçe seçim kurullarının herhangi bir olayda güvenlik görevlilerini çağırması neticesinde görevlerimizin başındayız. Yaklaşık 601 bin güvenlik görevlimizin yanı sıra 79 helikopterimiz, 8 uçağımız da görevinin başındadır."
DEPREM BÖLGESİNDE 1158 ALANDA OY KULLANILABİLECEK
Bakan Soylu, okulların jeneratör, kamera, ışıklandırma ve bütün tertibatı için günler öncesinden gerekli tüm tedbirlerin alındığını,13 Mart'ta yayımlanan seçim güvenliği genelgesindeki bütün maddelerin tek tek valilerin, kaymakamların, ilçe emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının seçim kurullarıyla koordineli şekilde tamamlandığını dile getirdi.
Deprem bölgesindeki seçimlere de değinen Soylu şunları kaydetti:
"Deprem bölgesiyle ilgili de şu anda oy kullanmada herhangi bir sorun söz konusu değildir. Yine YSK ile koordineli bir şekilde orada 1158 alanda oyun kullanabileceği seçim konteynerleri kurulmuştur. Sabah itibarıyla da bu seçim konteynerlerindeki sandıklarda oy verme işlemi sorunsuz şekilde başlamıştır ve devam etmektedir. Bütün Türkiye'ye, ülkemize, milletimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Gördüğüm kadarıyla da sabah erkenden Türkiye'nin birçok yerinde, geçen seçimlere nazaran daha yoğun bir oy kullanma söz konusu. İnanıyorum ki Türkiye en doğru kararı bu seçim neticesinde demokratik, çoğulcu bir şekilde verecektir. Milletimize, ülkemize, geleceğimize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah."
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU OYUNU ANTALYA'DA KULLANDI
Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı olan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na geldi.
Çavuşoğlu, 2333 numaralı sandıkta oyunu verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt içinde ve dışında vatandaşların kullandıkları oyların vatana, millete huzur, istikrar, barış ve daha güçlü bir Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.
Bugüne kadar siyasetçilerin her şeyi söylediğini belirten Çavuşoğlu, "Bazen söylenmesi gerekeni söyledik. Bazen belki daha fazlasını söyledik. Ama bugün söz millette. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, diyoruz. Ve milletimizin ferasetine güveniyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tekrar." dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, bir soru üzerine, milletvekili seçimi pusulasının çok uzun olduğunu belirterek, "Zarfa zor sığdı. Katla katla bitmedi. Tabii demokratik bir ülkeyiz. Birçok siyasi parti var. Birçok siyasi parti seçim öncesi gerekli kriterleri yerine getirerek seçime katılma hakkı elde etmiş. Dolayısıyla liste bayağı uzundu. Gelecek sefere herhalde daha büyük bir zarf ayarlanması gerekir." diye konuştu.
BAKAN KİRİŞCİ, KAHRAMANMARAŞ'TA 51 YIL ÖNCE MEZUN OLDUĞU OKULDA OYUNU KULLANDI
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu memleketi Kahramanmaraş'ta kullandı.
Oyunu kullanmak üzere beraberindeki AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve bazı partililerle 1972 yılında mezun olduğu Onikişubat ilçesindeki Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulu'na giden Kirişci, burada bahçedeki vatandaşlarla selamlaştı. Daha sonra oyunu vereceği 1062 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçen Kirişci, sandık görevlilerine başarılar diledi.
Kirişci, sandığa oyunu atarken, bugün Türkiye demokrasisi adına önemli bir gün yaşandığını dile getirdi. Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Kirişci, şunları kaydetti:
"Demokrasi tarihimiz 14 Mayıs 1950'de ilk demokratik seçimin yapılmasıyla beraber çok partili sisteme geçiş ve bundan dolayı da milletimiz demokrasi yolculuğuna böylelikle başlamış. Aradan 73 yıl geçti tevafuk yine 14 Mayıs bu kez yıl 2023. Aziz milletimiz bu ülkenin geleceğiyle ilgili kendi demokratik tercihini inşallah sandıkta ortaya koymuş olacak. Biz de milletvekili adayı olarak, bu okul kendi kişisel geçmişimizle ilgili de ayrıcalığı olan bir okul, çünkü ben bu okuldan mezun oldum. O zamanki ismiyle Dumlupınar İlkokuluydu, bu mahallenin de bir evladı olarak bugün de Tarım ve Orman Bakanı ve Kahramanmaraş milletvekili adayı sıfatımızla bu oyumuzu kullanıyoruz. İnşallah vatanımızın birliği, dirliği, beraberliği daim olacak. Milletimizin mutluluğu ve refahı da seçim sonrasında en üst düzeyde olacak ve biz yeni bir yüzyıla giriş yapacağız. Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz bu yüzyılda da inşallah yeni bir çağ, yeni bir yükseliş, yeni bir şahlanış bu dönemin de başlangıcı olacak."
Oy kullandıktan sonra okuldaki diğer sandıkları ziyaret eden Kirişci, daha sonra Şehit Haşim Yenigül adına oluşturulan anı köşesinde dua etti.
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