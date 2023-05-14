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Seçim yayın yasağı kaçta bitiyor? 14 Mayıs YSK seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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Seçim yayın yasağı kaçta bitiyor? 14 Mayıs YSK seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

"YSK yayın yasağı saat kaçta bitecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için milyonlarca vatandaş sandık başına giderek oyunu kullanmaya başladı. YSK, seçim günü yasaklarını paylaştı. Peki, 14 Mayıs YSK seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

"Seçim yayın yasağı ne zaman kalkacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye, Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor. Öte yandan YSK, seçim günü yasaklarını paylaştı. Peki, Seçim yayın yasağı saat kaçta bitecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte, haberin ayrıntıları...

SEÇİM YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE SAAT KAÇTA BİTECEK?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek.

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SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

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