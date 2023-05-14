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HDP'linin oy pusulası! Yavru katili Öcalan ile Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafıyla oy verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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HDP’linin oy pusulası! Yavru katili Öcalan ile Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafıyla oy verdi

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde bugün saat 08.00 itibarıyla başladı. Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek sandıklara akın etti. HDP'li bir kişi, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verirken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve HDP eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş fotoğraflarıyla oy pusulasını paylaştı.

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