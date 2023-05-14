AK Parti Genel Merkezi'nde zafer hazırlığı! Balkon Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Türkiye bugün sandık başına gitti Sabah 8'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'a kadar devam edecek. AK Parti Genel Merkezi'nde gelenek haline gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması için balkonda hummalı çalışmalı yapıldı.
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
Seçimde yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00 - 17.00 arasında sürecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE BALKON HAZIR
Oy kullanma işlemi devam ederken AK Parti Genel Merkezi'nde ise hummalı bir çalışma sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI! YSK BURSA anlık seçim sonuçları ve oy oranları! AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?
- TRT SEÇİM ÖZEL YAYINI İZLE! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuç ve oy oranları anlık takip... TRT İZLE canlı ekranı!
- Seçim yayın yasağı kaçta bitiyor? 14 Mayıs YSK seçim yayın yasağı saat kaçta kalkacak?
- ATV CANLI YAYIN İZLE 2023 BUGÜN | Seçim sonuçları ve oy oranları anlık, kesintisiz takip ekranı!
- Seçim günü metrolar saat kaça kadar açık? 14 Mayıs İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı mı?
- Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılır? Hangi oylar geçerli? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...
- SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE! A HABER 14 Mayıs seçimleri anlık oy oranları...13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları CANLI YAYIN!
- A HABER SEÇİM ÖZEL PROGRAMI CANLI İZLE! 14 Mayıs 2023 AHABER ATV seçim sonuçları canlı yayın! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili...
- 700 bin kamu işçisi maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 kamu işçisi maaş ödeme günleri açıklandı mı?
- ALTINDAĞ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SİNCAN 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ANKARA İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?