SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE! A HABER 14 Mayıs seçimleri anlık oy oranları...13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları CANLI YAYIN!
Heyecanla beklenen gün geldi. Türkiye, sabahın ilk saatlerinde sandık başına giderek oyunu kullanmaya başladı. Saat 08:00 itibarıyla başlayan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy verme işlemi saat 17:00'a kadar devam edecek. 14 Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçları için ahaber.com.tr'yi takip edebilirsiniz.
14 Mayıs seçim sonuçları canlı yayın izle! Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri açılanıyor...Sabah saatlerinde erken oyunu kullanmaya giden 64 milyon vatandaşın gözü kulağı seçim sonuçlarında! Sabah 08:00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi saat 17:00'a kadar devam edecek. 14 Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçları için ahaber.com.tr'den anlık olarak yayınlanacak. İşte, seçim sonuçları ve oy oranları...
SEÇİM SONUÇLARI ANLIK OLARAK AKTARILACAK
Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise adaylıktan çekildi ancak oy pusulasında yer almaya devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.
YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.
SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise ahaber.com.tr'de olacak. Seçim sonuçları, il il ve ilçe ilçe olacak şekilde anlık olarak takip edilebilecek.
64 MİLYON SEÇMEN SANDIĞA GİDİYOR!
14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.
KAÇ SANDIK OLACAK?
14 Mayıs sabahı yurt genelinde 60 milyonun üzerindeki seçmen için 195 bin 705 sandık kurulacak. Bu sandıkların 4 bin 969'u yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için gümrük ve dış temsilciliklerde, 21 bin 15'i ise köylerde kurulacak.
İLK TURDA SEÇİLEBİLMEK İÇİN GEREKEN OY SAYISI!
2007 yılında kabul edilen anayasa değişikliği uyarınca Cumhurbaşkanı adayının seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekmektedir. Bu da seçmen sayısının en az yüzde 50'si +1 oy demektir.
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