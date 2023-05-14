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Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılır? Hangi oylar geçerli? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılır? Hangi oylar geçerli? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

"Hangi durumlarda oy geçersiz sayılır?" sorusu sandık başına gitmeye haırlanan ya da oyunu kullanmış olan milyonlarca seçmen tarafından sorgulanmaya başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri saat 17:00'a kadar sürecek. Oy işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, seçim sonuçlarında olacak. Peki, oylar hangi durumlarda geçerli, hangi hallerde geçersiz?

"Oy hangi durumlarda geçersiz sayılacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, bugün sandık başına giderek mührünü basıyor. Oyunu kullanan kişiler, konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oyların hangi hallerde geçersiz sayılacağına ilişkin açıklama yaptı. İşte, oy kullanırken dikkat etmemiz detaylar...

OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

GEÇERSİZ OY SAYILACAK DURUMLAR

1 - "Evet", "tercih" mührü basılmazsa,
2 - Birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy verilirse,
3 - Oy pusulası bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılır veya koparılırsa,
4 - Oy pusulası üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılırsa,
5 - Oy pusulası belirgin bir şekilde özel olarak karalanır, çizilir veya işaretlenirse
6 - Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi bir madde çıkarsa kullanılan oy geçersiz olarak kaydedilecek.

OYLAR NASIL SAYILIYOR?

YSK'nın "Seçim güvenilirliği ve şeffaflık" başlıklı kamu spotunda oyların nasıl sayıldığı anlatılıyor.

Oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 7 kişilik sandık kurulunun 5 üyesi, o ilçede en çok oy alan siyasi partiler tarafından belirleniyor.

Seçim sonuçları sandık kurulu tarafından tutanak altına alınıyor, tutanağın bir örneği siyasi partilere veriliyor.

Tutanağın bir örneğinin de sandığın kurulduğu yere hemen vatandaşların göreceği şekilde asılması gerekiyor.

Oyların Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmesi ve birleştirilmesinin de ilçe seçim kurullarında siyasi parti temsilcileri huzurunda gerçekleşmesi gerekiyor.

SEÇSİS'e girilen bu veriler YSK'ya ulaşıyor, eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılıyor.

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