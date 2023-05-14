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Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi...Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçe ve şehir merkezi ile çevre illerde sarsıntıya neden oldu

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