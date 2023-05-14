OY SAYIMI CANLI İZLE! Anlık, canlı, kesintisiz canlı oy sayımı ve seçim sonuçları takip ekranı! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri...
14 Mayıs seçimleri için vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Sabah 08.00 ila 17.00 aralığında gerçekleşen oy verme işlemi sona erdi. Vatandaşlar seçimle ilgili detayları araştırmaya başladı. Anlık, canlı, kesintisiz canlı oy sayımı ve oranları takip ekranı ise sıklıkla aratılanlar arasında yerini aldı. İşte canlı oy sayımı izle...
14 Mayıs seçimleri için saat 08.00 ila 17.00 aralığında sandık başına giden seçmenler oy oranları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Anlık, canlı, kesintisiz canlı oy sayımı ve oranları ekranına ulaşmak için aratılmalar başladı. İşte canlı oy sayımı anlık takip ekranı… 👉14 MAYIS CANLI OY SAYIMI EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
OY SAYIMI CANLI!
14 MAYIS PAZAR OY KULLANMA SAATLERİ
Tüm yurtta, oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.
14 MAYIS SEÇİM VE OY VERME DETAYLARI!
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Bu temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Gümrüklerde 24 saat oy verme işlemi devam edecek.
İKİNCİ TURDA OY KULLANIMI
İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.
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