CHP kanalı Halk TV'de terör örgütü FETÖ hakkında skandal sözler: Biz burada FETÖ demiyoruz
GÜNDEM ahaber.com.tr
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşarken CHP'nin kanalı Halk TV'de terör örgütü FETÖ hakkında skandal ifadeler kullanıldı. Halk TV sunucusu Bengü Şap Babaeker canlı yayında terör örgütü FETÖ'ye "FETÖ" isminin iktidar tanımı olduğu için konuklarından FETÖ ismini kullanmamalarını istedi. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden biri yaşanırken CHP kanalı Halk TV'de terör örgütü FETÖ hakkında kullanılan skandal ifadeler tepki topladı.
"BİZ FETÖ DEMİYORUZ"
CHP'nin kanalı Halk TV, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kısaltılmış ismi FETÖ'yü iktidarın taktığı bir isim olduğunu iddia ederek, bu ismin kanalda kullanılmaması gerektiğini söyledi.
"O İKTİDARIN TANIMI"
CHP'nin kanalı Halk TV'de, 'Biz burada FETÖ demiyoruz, Gülenciler yada cemaat diyoruz. İktidarın verdiği tanımı kullanmak zorunda değiliz' ifadeleri kullanıldı.
KULLANMAMALARINI RİCA ETTİ
Halk TV sunucusu Bengü Şap Babaeker, FETÖ isminin iktidar tanımı olarak iddia ederek konuklara FETÖ ismini kullanmamalarını söyledi.
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