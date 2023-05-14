CHP kanalı Halk TV’de terör örgütü FETÖ hakkında skandal sözler: Biz burada FETÖ demiyoruz

"BİZ FETÖ DEMİYORUZ"

CHP'nin kanalı Halk TV, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kısaltılmış ismi FETÖ'yü iktidarın taktığı bir isim olduğunu iddia ederek, bu ismin kanalda kullanılmaması gerektiğini söyledi.