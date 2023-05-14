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Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? İllere göre CANLI güncel veriler...

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Giriş Tarihi: 14.05.2023 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
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Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? İllere göre CANLI güncel veriler...

"Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri öncesinde, oy kullanmaya gidecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye geneli açılan sandık sayısı için sorgulamalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? İllere göre CANLI güncel veriler...

"Açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Oy kullanmak için sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, YSK tarafından seçimler için belirlenen oy verme saatlerini sorgulamaya başladı. Peki, açılan sandık sayısı yüzde kaç oldu? Türkiye geneli açılan sandık sayısı ne kadar oldu? İllere göre CANLI güncel veriler...

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

2023 seçimleri için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.

Buna göre; Tüm yurtta oy verme saatleri saat 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin, yarın yapılacak seçimde salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

Seçim yasağı saat kaçta bitiyor? SEÇİM YASAĞI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

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