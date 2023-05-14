"Oy kullanma bitti mi, ne zaman bitecek 2023? Oy sayımı başladı mı, ne kadar, saat kaça kadar sürecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye sandık başına giderek oy kullanma işlemlerini gerçekleştirdi. Seçim sonuçları için detaylar merak ediliyor. Peki, Oy kullanma bitti mi, ne zaman bitecek 2023? Oy sayımı başladı mı, ne kadar, saat kaça kadar sürecek? Sandık açma...